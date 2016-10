Sky Krimi 20:15 bis 21:05 Krimiserie SOKO Leipzig Folge: 286 Tapetenwechsel D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Villenviertel wurde eine Frau erstochen. Die SOKO sucht nach Tatmotiven in der Nachbarschaft und trifft auf Marc und Biggi, die nur kurzfristig dort wohnen. Als die beiden aber die Tatwaffe finden, beginnt der Horror. Sind sie in eine Falle getappt? Überzeugt davon, im Haus eines Mörders zu wohnen, hecken die beiden einen Plan aus, wie sie die Situation ausnutzen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Schmidt-Schaller (Hajo Trautzschke) Marco Girnth (Jan Maybach) Melanie Marschke (Ina Zimmermann) Steffen Schroeder (Tom Kowalski) Eva-Maria May (Biggi Wagner) René Schwittay (Marc Schütz) Silvina Buchbauer (Kerstin Gerlach) Originaltitel: SOKO Leipzig Regie: Herwig Fischer Drehbuch: Axel Hildebrand Kamera: Henning Jessel Musik: Andreas Hoge