Sky Krimi 19:25 bis 20:15 Krimiserie Heldt Folge: 15 Die zersägte Jungfrau D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Heldt besucht die Zaubershow "Urban Magic Tour", bei der Harry, sein Idol aus Kindertagen mitwirkt. Beim Auftritt missglückt sein Trick, Harry droht zu ertrinken. In letzter Sekunde rettet Heldt ihm das Leben. War es ein Unfall, technisches Versagen oder ein Mordanschlag? Bei der genaueren Untersuchung des Wassertanks entdeckt der Kommissar, dass jemand die Ausstiegsluke manipuliert hat. Zur Lösung dieses Rätsels muss Nikolas Heldt selbst tief in die Trickkiste greifen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kai Schumann (Kommissar Nikolas Heldt) Janine Kunze (Staatsanwältin Ellen Bannenberg) Timo Dierkes (Hauptkommissar Detlev Grün) Felix Vörtler (Carlo) Yunus Cumartpay (Achmed) Angelika Bartsch (Dr. Hannah Holle) Steffen Will (Mario Korthals) Originaltitel: Heldt Regie: Philipp Osthus Drehbuch: Berthold Probst, Lorenz Lau-Uhle Kamera: Maximilian Lips Musik: Stephan Massimo Altersempfehlung: ab 6