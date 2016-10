Sky Krimi 13:35 bis 15:10 Krimi Stadt Land Mord! O'zapft is D 2007 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Brauereichef Alois Beilinger wird erschlagen in einem Bierfass aufgefunden. Bald verdichtet sich der Kreis der Tatverdächtigen auf drei Personen. War es Ehefrau Gerda, die aus Eifersucht getötet hat oder haben die beiden Söhne etwas damit zu tun? Auch Beilingers alter Konkurrent Ewald Schendler scheint ein Motiv zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lilian Klebow (Rebecca Lerchinger) Ursula Buschhorn (Anette Hofmann) Herbert Fritz (Alois Beilinger) Tina Engel (Gerda Beilinger) Leopold Hornung (Frank Beilinger) Robert Dölle (Luis Beilinger) Sigi Terpoorten (Mark Brenner) Originaltitel: Stadt Land Mord! Regie: Thomas Nennstiel Drehbuch: Uwe Kossmann, Dinah Marte Golch Kamera: Theo Müller Musik: Karim Sebastian Elias Altersempfehlung: ab 12