Sky Krimi 08:10 bis 09:55 Krimi Camilla Läckberg: Mord in Fjällbacka Das Familiengeheimnis S 2013 Stereo 16:9 HDTV

Fjällbacka ist ein beschaulicher Ferienort in Schweden. Erica (Claudia Galli) lebt dort mit ihrer kleinen Familie, verdient ihr Geld als Krimiautorin, ihr Ehemann Patrik (Richard Ulfsäter) ist Ermittler bei der Polizei. Sobald im beschaulichen Ort etwas Dramatisches geschieht, fühlt sich Erica mindestens so verantwortlich wie Patrik, das Rätsel zu lösen. Gleich der erste Fall, "Das Familiengeheimnis", bringt die beiden an den Rand des Abgrunds.

Schauspieler: Claudia Galli Concha (Erica Falck) Richard Ulfsäter (Patrik Hedström) Eva Fritjofson (Kristina) Pamela Cortes Bruna (Paula) Lennart Jähkel (Mellberg) Amalia Holm Bjelke (Elsy) Edvin Endre (Axel) Originaltitel: Fjällbackamorden Regie: Per Hanefjord Drehbuch: Maria Karlsson Kamera: Marek Wieser Musik: Klas Baggström, Magnus Jarlbo, Anders Niska Altersempfehlung: ab 12