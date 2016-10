Sky Krimi 07:05 bis 08:10 Krimiserie Siska Am seidenen Faden D 1999 Stereo Merken Jasmin Gruber wird in ihrer Boutique erschlagen ermordet. Hauptkommissar Siska hat mehrere Verdächtige. Musste sie sterben, weil ihre Schwester Silvia eine Niere brauchte? Oder hat Professor Homberg mit dem Fall zu tun? Er zog in der Boutique heimlich Frauenkleider an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Kremer (Peter Siska) Matthias Freihof (Lorenz Wiegand) Werner Schnitzer (Jacob Hahne) Jürgen Heinrich (Professor Martin Homberg) Michael Mendl (Lambert Gruber) Krista Posch (Ruth Homberg) Sissy Höfferer (Peggy Heise) Originaltitel: Siska Regie: Hans-Jürgen Tögel Drehbuch: Siegfried Schneider Kamera: Franz Xaver Lederle Musik: Eberhard Schoener Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 375 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 135 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 135 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 135 Min.