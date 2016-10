Sky Krimi 05:25 bis 06:15 Krimiserie SOKO Wismar Folge: 234 Verlassen D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken In einem See bei Wismar, in der Nähe eines Ferienlagers, schwimmt die Leiche der jungen Sarah. Ihre Mitschüler können keine Angaben machen, wie es zum ihrem Tod kam. Sarah sei plötzlich verschwunden, nachdem sie ein rotes Modellflugzeug beobachtet hatte. Die SOKO begibt sich auf die Suche nach dem Besitzer des Fliegers, aber ist der auch der Mörder? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Udo Kroschwald (Jan Reuter) Claudia Schmutzler (Katrin Börensen) Dominic Boeer (Lars Pöhlmann) Mathias Junge (Kai Timmermann) Isabel Berghout (Anneke van der Meer) Artemis Chalkidou (Hannah Schneider) Sönke Möhring (Karl Wagner) Originaltitel: SOKO Wismar Regie: Oren Schmuckler Drehbuch: Hannes Treiber Kamera: Constantin Kesting Musik: Michael Dübe