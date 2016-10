Sky Krimi 23:40 bis 00:35 Krimiserie Die Kumpel Wolf im Schafspelz D 2001 Stereo Merken Timo untersucht den Mord an einem Journalisten. Der Medienmann ermittelte undercover in einer Firma, die bakterielle Kampfstoffe herstellt und illegal verkauft. Kurz vor seinem Tod hat Wieland noch eine Diskette mit belastendem Material an seine Frau geschickt. Zwischen Timo und dem Geschäftsführer der Firma, Frank Richter, entbrennt ein heißer Kampf um die brisanten Dateien. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Frank Stieren (Timo) Axel Häfner (Manni) Nina Kronjäger (Frau Wieland) Wilfried Hochholdinger (Frank Richter) Christian Koerner (Hans-Harald Wieland) Katharina Abt (Rica Severin) Bernd Stegemann (Guido Köster) Originaltitel: Die Kumpel Regie: Hans Werner Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Falko Ahsendorf Musik: Jörg Jesse, Curt Cress