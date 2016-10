Sky Krimi 19:25 bis 20:15 Krimiserie Heldt Folge: 14 Kopfgeld D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Bei einem Raubüberfall auf eine Bochumer Pfandleihe wird ein junger Mann angeschossen. Auf der Pressekonferenz ergreift die Mutter des Opfers das Wort und setzt eine Belohnung für die Ergreifung des Täters aus. Die Aussicht auf Bares füllt die Zellen des Präsidiums mit Möchtegern-Kriminellen. Dann geht ein anonymes Schreiben bei der Polizei ein: Der vom Pfandleiher Kopp als gestohlen gemeldete Schmuck sei in einer Grubenlampe im Laden zu finden. Jetzt nimmt der Fall eine ganze andere Wendung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kai Schumann (Kommissar Nikolas Heldt) Janine Kunze (Staatsanwältin Ellen Bannenberg) Timo Dierkes (Hauptkommissar Detlev Grün) Felix Vörtler (Carlo) Yunus Cumartpay (Achmed) Angelika Bartsch (Dr. Hannah Holle) Steffen Will (Mario Korthals) Originaltitel: Heldt Regie: Andreas Morell Drehbuch: Lorenz Lau-Uhle Kamera: Uli Kudicke Musik: Stephan Massimo Altersempfehlung: ab 12