Das Leben der erfolgreichen Staatsanwältin Andrea Fichtner (Julia Koschitz) verläuft stressig, aber erfolgreich. Bis sie in ihre Heimatstadt Schönburg zurück muss, um eine Klage gegen ihren Vater Matthias Fichtner abzuwehren. Er soll für den Einsturz der Eissporthalle verantwortlich sein. Als der eines Morgens erschossen in seinem Büro aufgefunden wird, vermutet sie Mord. Sie nimmt umgehend die Ermittlungen auf. - Julia Koschitz in einem Film, der auf die reale Katastrophe von Bad Reichenhall anspielt. In Google-Kalender eintragen