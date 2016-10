Sky Krimi 16:05 bis 17:45 Krimi Der Bulle von Tölz Tod auf Tournee D 1996 20 40 60 80 100 Merken Benno Berghammers Jugendfreundin Hanna Liebknecht kehrt nach vielen Jahren nach Bad Tölz zurück. Sie spielt im Theater in einer Komödie mit. Die endet allerdings wenig komisch: In der Schlussszene erschießt der jugendliche Liebhaber Boris Bartholdi seine Geliebte Maria mit einer scharfen Waffe. Benno stößt bei seinen Ermittlungen im Theater auf einen Sumpf aus Neid, Missgunst und Intrigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Katerina Jacob (Sabrina Lorenz) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Sissi Perlinger (Hanna Liebknecht) Max Volkert Martens (Boris Bartholdi) Michael Habeck (Robert Rieber) Udo Thomer (Polizeihauptmeister Anton Pfeiffer) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Walter Bannert Drehbuch: Claus Peter Hant Kamera: Hanus Polak Musik: Kristian Schultze Altersempfehlung: ab 12