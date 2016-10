Sky Krimi 14:30 bis 16:05 Krimi Der Bulle von Tölz Tod am Altar D 1996 20 40 60 80 100 Merken Der Pfarrer Martin Petermeier bricht tot auf der Kanzel zusammen, er wurde vergiftet. Benno Berghammer und Sabrina finden im Haus des Pfarrers die ehemalige Drogensüchtige Iris, die von Petermeier aufgenommen wurde. Ihre Tochter wird in der katholischen Einrichtung "Lichtwerk" großgezogen. Die Ermittler schauen sich diese Unterkunft genauer an und mischen sich unter die Kirchengänger, um den Fall zu lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Katerina Jacob (Sabrina Lorenz) Ellen Schwiers (Sophia) Karin Düwel (Dr. Ricarda Inninger) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Hans Peter Hallwachs (Matern) Veronika Fitz (Maria) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Walter Bannert Drehbuch: Claus Peter Hant Kamera: Hanus Polak Musik: Kristian Schultze Altersempfehlung: ab 12