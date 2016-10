ProSieben 05:10 bis 06:35 Actionfilm Ace Ventura 3 - Der Tier-Detektiv USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als seine Mutter wegen eines entführten Babypandas im Gefängnis landet, tritt Ace Ventura jr. als Tierdetektiv in die Fußstapfen seines berühmten Vaters. Zusammen mit Laura und Technikgenie A Plus will er einen dreisten Tierdieb stellen, der die Haustiere seiner Freunde entführt hat, aber er erntet zunächst nur Hohn und Spott. Doch dann führt eine heiße Spur zu einem verrückten Wissenschaftler ... Was hat der arrogante Milliardärssohn Pettington jr. mit dem Fall zu tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Flitter (Ace Ventura, Jr.) Emma Lockhart (Laura Wilson) Ann Cusack (Melissa Ventura) Cullen Douglas (Dr Sickinger) Art La Fleur (Russell Hollander) Austin Rogers (A Plus) Reed Alexander (Pennington Jr.) Originaltitel: Ace Ventura: Pet Detective Jr. Regie: David Mickey Evans Drehbuch: David M. Evans, Jeff Sank, Jason Heimberg, Justin Heimberg Kamera: Mark Irwin Musik: Laura Karpman