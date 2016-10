Sky Cinema Hits 03:25 bis 04:20 Dokumentation Science of Star Wars Man and Machine USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Die dreiteilige Doku beleuchtet die wissenschaftlichen und technischen Hintergründe der Sci-Fi-Saga. Der Teil "Man and Machines" schildert, wie Roboter - zu Beginn von "Star Wars" noch Zukunftsmusik - mittlerweile Einzug in unseren modernen Alltag gefunden haben. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Anthony Daniels (C-3PO/Himself) Dominic Frisby (Himself) Mark Hamill (Luke Skywalker) Originaltitel: Science of Star Wars Drehbuch: Peter Crabbe Kamera: James O'Keeffe Musik: Dean Grinsfelder Altersempfehlung: ab 12