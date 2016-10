Neu-England, 1965: Der 12-jährige Pfadfinder Sam (Jared Gilman) verliebt sich unsterblich in die gleichaltrige Suzy (Kara Hayward). Gemeinsam beschließen sie, auszubüchsen und in der Wildnis ihre Freiheit zu suchen. Bald macht sich ein Suchtrupp aus Eltern (Bill Murray, Frances McDormand), Polizei (Bruce Willis), Pfadfinderleiter (Edward Norton) und Jugendamt (Tilda Swinton) auf die Suche. Die Verfolgung nimmt immer skurrilere Ausmaße an. - Liebenswerte Tragikomödie voller kauziger Figuren und schrulligem Humor. In Google-Kalender eintragen