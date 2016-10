Spiegel Geschichte 16:20 bis 17:20 Dokumentation Inter-Rail anno 1913 Sofia - Istanbul GB 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 18: Michael Portillo ist wieder unterwegs - mit einem Zugticket und dem "Bradshaw's Continental Railway Guide" aus dem Jahre 1913. Ein Jahrhundert später erkundet er das Europa der Belle Époque - jener glanzvollen Ära, in der die Wissenschaft, die Industrie und die Künste in voller Blüte standen. Durch den Kontrast zwischen Geschichte und Gegenwart kommt er zu verblüffenden Einsichten. In dieser Folge begleiten wir Michael auf den Spuren des legendären Orient-Express bis nach Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Great Continental Railway Journeys Altersempfehlung: ab 12

