Fußball Firma Fußball GB 2013 1. Staffel, Folge 3: Spanien und Italien sind neben England wohl DIE Fußballnationen in Europa und das, obwohl sie selbst nicht viel Nachwuchs mit Star-Potenzial zu bieten haben. Und hier beginnt die Verknüpfung zu Afrika: Ein Land, in dem kleine Jungs große Fußballstars werden wollen. In dem man als guter Fußballer der Armut entkommt und im fernen Europa unvorstellbar viel Geld verdienen kann. Stars wie Roger Milla und Abedi Pele haben gezeigt, dass sich in Europa mit Fußball richtig Schotter machen lässt. Originaltitel: How much is enough