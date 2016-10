Spiegel Geschichte 08:05 bis 08:55 Dokumentation Al Jazeera und der Arabische Aufstand D 2011 Stereo 16:9 Merken Der Aufstand, der durch die arabische Welt fegt, wird von den Medien stark beeinflusst. Als wichtigster TV-Sender der Region ist der Satelliten-Sender Al-Jazeera eine Hauptquelle für Millionen von Menschen in den betroffenen Ländern. "Al-Jazeera und der Arabische Aufstand" zeigt die revolutionären Umwälzungen in Tunesien, Ägypten, Syrien, Jemen, Saudi-Arabien, Bahrain und Libyen aus der Sicht von Al-Jazeera. Wer sind die Macher? Welche Absichten verfolgen sie? Diesen Fragen geht TV-Autor Jay Tuck in seiner Reportage hinter den Kulissen des umstrittenen Senders nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Al Jazeera und der Arabische Aufstand

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 413 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 173 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 173 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 173 Min.