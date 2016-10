Spiegel Geschichte 22:50 bis 23:35 Magazin Spiegel Geschichte - Das Magazin Fremde Nachbarn D 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 64: Über fünfzig Jahre ist es her, da bekam Deutschland Besuch von den ersten türkischen Gastarbeitern. Viele sind geblieben und haben ihre Heimat im Kopf dennoch nie verlassen. Kritiker sagen: Sie sind halbfremd - hier wie dort. Doch war der Zuzug der Gastarbeiter aus aller Herren Länder eine deutsche Erfolgsgeschichte, wie manche Politiker behaupten? Fakt ist: Wer sich hierzulande integriert und erfolgreich ist, hat das trotz der deutschen Politik geschafft, und nicht wegen ihr. Und wer immer noch in Parallelgesellschaften lebt, hat daran auch meistens selber Schuld. Moderation: Michael Kloft In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Spiegel Geschichte - Das Magazin