Spiegel Geschichte 19:20 bis 20:15 Dokumentation Black Ops Operation Viking Hammer GB 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 8: Während des Irak-Kriegs stellt das US-Militär fest, dass sich im unzugänglichen Norden des Iraks die islamistische Terror-Organisation Ansar Al Islam verbirgt. Und es gibt Hinweise, dass die Terroristen dort Chemiewaffen produzieren. Eine gefährliche Situation, die einen sofortigen Einsatz notwendig macht. Beauftragt werden die Green Berets, eine Spezialeinheit der US-Army. Aber die Terroristen haben sich in Höhlen in den Bergen verschanzt, die sie zu einer Festung ausgebaut haben. Um sie besiegen zu können, brauchen die Berets daher die Hilfe der kurdischen Peshmerga-Kämpfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Black Ops: Operation