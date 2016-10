Spiegel Geschichte 13:40 bis 14:25 Dokumentation Geliebte Feinde - Die Deutschen und die Franzosen Aufbruch nach Europa D 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 10: Seit Mai 1945 schweigen in Europa die Waffen. Endgültig! Deutschland ist besiegt, Frankreich wird nachträglich zur Siegermacht gekürt. De Gaulle sei Dank. In den französischen Besatzungszonen richten sich die Nachbarn ein. In ihren Teil Berlins bringen sie gleich einen kleinen Eiffelturm mit. Oberstes Gebot der Stunde ist: Nie wieder darf von deutschem Boden ein Krieg ausgehen! Die Annäherung der beiden ehemaligen Feinde ist schwierig. Manche französischen Gedankenspiele nach Kriegsende drehen sich um ein Deutschland, das in mehrere ungefährliche Portionen aufgeteilt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geliebte Feinde - Die Deutschen und die Franzosen Altersempfehlung: ab 12