Spiegel Geschichte 11:35 bis 12:25 Dokumentation Amerika von oben Montana USA 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 33: Montana wird gepriesen wegen der Weite seines Himmels und heißt wegen seines Reichtums an Erdöl, Silber und Gold auch der "Staat der Schätze". Der Goldrausch ließ die Bevölkerung im 19. Jahrhundert rasch wachsen. Die Naturschönheiten Montanas sind einzigartig: Der spektakuläre Gebirgszug der Rocky Mountains und die windgepeitschte goldene Prärie wirken aus der Luft umso beeindruckender. In der legendären Schlacht am Little Bighorn schlug Häuptling Sitting Bull am 25. Juni 1876 die US-Kavallerie unter General Custer - einer der wenigen Siege der Indianer gegen die weißen Eindringlinge... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Aerial America