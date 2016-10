Spiegel Geschichte 21:10 bis 22:00 Dokumentation Die weiße Witwe GB 2014 Stereo 16:9 Merken Samantha Lewthwaite gilt als eine der meistgesuchten Terroristinnen weltweit. Sie ist die Witwe von Germaine Lindsay, einem Selbstmordattentäter, der sich 2005 in der Londoner U-Bahn in die Luft sprengte. Von seinen Plänen will sie nichts gewusst haben, sie sieht sich selbst als Opfer. Seit Jahren wird nach der sogenannten "Weißen Witwe" gefahndet, die sich irgendwo in Afrika auf der Flucht befindet. Die Dokumentation erzählt die Geschichte der Abiturientin aus der Nähe von London, die sich von einem islamischen Hassprediger beeinflussen ließ und die Frau eines fanatischen Islamisten wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie