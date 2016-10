Spiegel Geschichte 03:10 bis 04:00 Dokumentation Über Brandt - Politik als Vision Draußen im Exil D 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Als Sozialdemokrat, Deutscher und Weltbürger setzte Willy Brandt Maßstäbe. Er sah sich selbst als einen "Patrioten mit europäischer Verantwortung" und wagte mit seiner Ostpolitik, was keiner vor ihm getan hatte: "Wandel durch Annäherung". Von seinen Anhängern wurde er deswegen verehrt, von seinen Gegnern verunglimpft und gehasst. Als Regierender Bürgermeister von Berlin (1957-1966) galt Brandt als der deutsche "Kennedy", als Bundeskanzler (1969-74) veränderte er das Bild der Deutschen in der Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Über Brandt - Politik als Vision

