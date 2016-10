Spiegel Geschichte 21:15 bis 22:15 Dokumentation Versailles - Aufstieg und Fall Königliche Affären F, GB 2007 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Versailles in seinen glorreichen, aber auch skandalösen Jahren unter Ludwig XV.: Als Heerführer war er zunächst erfolgreich, doch dann führte er Frankreich in den verhängnisvollen Siebenjährigen Krieg gegen Großbritannien. Danach stürzte sich der König in skandalöse Liebesaffären, errichtete sein eigenes Freudenhaus in Garten des Palasts und amüsierte sich gleich mit fünf Schwestern derselben Adelsfamilie. Er zeugte mindestens 30 illegitime Kinder, überlebte einen Mordanschlag und teilte viele Jahre lang seine Macht mit seiner Geliebten, der glamourösen Madame Pompadour. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Gabriel Dufay Originaltitel: Versailles Regie: Paul Burgess, Thierry Binisti Drehbuch: Jacques Dubuisson Kamera: Dominique De Wever Musik: René-Marc Bini