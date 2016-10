Spiegel Geschichte 13:25 bis 14:25 Dokumentation Schiffe für das Commonwealth Der Kabelleger "Mackay-Bennett" GB 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Die Mackay-Bennett, ein kleiner Dampfer, gehört zu den legendären Schiffen, die in Schottland gebaut wurden und zu Großbritanniens Ruhm auf den Meeren beitrugen. In der Geschichte der Telekommunikation spielt das Schiff eine zentrale historische Rolle. Dass wir heute über die Kontinente hinweg E-Mails schicken und telefonieren können, verdanken wir auch der Mackay-Bennett. Sie war ein neuartiges Kabelschiff, dessen Besatzung für die Instandhaltung der transatlantischen Leitungen sorgte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Clydebuilt