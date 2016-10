Spiegel Geschichte 14:40 bis 15:30 Dokumentation Black Ops Operation Entebbe GB 2012 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 5: Am 27. Juni 1976 entführten deutsche und palästinensische Terroristen den Air France Flug 139 von Tel Aviv nach Paris und zwangen den Piloten, die Maschine am Flughafen Entebbe in Uganda zu landen. Staatschef Idi Amin unterstützte den Versuch der Geiselnehmer, weltweit inhaftierte Terroristen freizupressen. Blitzschnell war Israels Elite-Truppe Sajeret Matkal vor Ort und einsatzbereit. Die gelungene Befreiungsaktion der 103 jüdischen Geiseln ging in die Geschichte ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Black Ops: Operation