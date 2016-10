Spiegel Geschichte 13:00 bis 13:45 Dokumentation Kampf ums Weiße Haus 1828 - Jackson und Adams USA 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 6: John Quincy Adams und Andrew Jackson traten gleich bei zwei Präsidentschaftswahlen gegeneinander an. 1824 hatte Adams das Glück auf seiner Seite: Da kein Kandidat eine Mehrheit erreichen konnte, gelangte Adams durch die Entscheidung des Repräsentantenhauses ins Weiße Haus. Jackson witterte Wahlbetrug und trat vier Jahre später erneut gegen Adams an. Wieder lieferten sich beide Kontrahenten ein packendes Duell, in dem auch persönliche Anfeindungen nicht ausgespart wurden. - Oscar-Preisträger Kevin Spacey produzierte die Dokumentarserie über die dramatischsten Präsidentschaftswahlen der USA. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Race to the White House Altersempfehlung: ab 12