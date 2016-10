Spiegel Geschichte 07:15 bis 09:10 Dokumentation Die Fünf vom Central Park USA 2012 Stereo 16:9 Merken 1989 wurde eine Joggerin im Central Park überfallen, misshandelt, vergewaltigt. Das Opfer: weiß, 28 Jahre alt, Investment-Bankerin. Tatverdächtig: fünf Ghettokids aus Harlem, schwarz, 14 bis 16 Jahre alt. Waren sie die Vergewaltiger? Für die Polizei stand das außer Frage; nach langen Verhören hatte sie fünf Geständnisse. Erzwungen? Oder die Wahrheit? Trotz vieler Ungereimtheiten und Fehlanzeige bei den DNA-Proben? Alle fünf kamen ins Gefängnis; vier saßen sieben Jahre ab, einer dreizehn. Dann die Wende: der Täter gestand. Alles ein Irrtum? Oder Rassenjustiz? Die Dokumentation zeigt die Fakten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Central Park Five