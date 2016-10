Sky Cinema 00:15 bis 01:55 Thriller Return to Sender - Das falsche Opfer USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Krankenschwester Miranda (Rosamund Pike) erwartet zuhause ein "Blind Date" mit einem Unbekannten. Fälschlicherweise lässt sie den Kriminellen William (Shiloh Fernandez) in ihr Haus, der sie vergewaltigt. William wird kurz darauf gefasst und landet im Knast. Dort besucht ihn Miranda regelmäßig - angeblich zu Therapiezwecken. Doch die undurchsichtige Frau verfolgt einen ganz anderen Plan. - "Gone Girl"-Star Rosamund Pike in einem raffinierten Rache-Thriller. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rosamund Pike (Miranda Wells) Shiloh Fernandez (William Finn) Nick Nolte (Mitchell Wells) Camryn Manheim (Nancy) Illeana Douglas (Judy) Alexi Wasser (April) Rumer Willis (Darlene) Originaltitel: Return to Sender Regie: Fouad Mikati Drehbuch: Patricia Beauchamp, Joe Gossett Kamera: Russell Carpenter Musik: Daniel Hart Altersempfehlung: ab 16