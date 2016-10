Sky Nostalgie 14:15 bis 15:40 Western Des Teufels Lohn USA 1957 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der skrupellose Großgrundbesitzer Renchler (Welles) regiert die texanische Stadt Spurline mit harter Hand. Als seine Vorarbeiter einen mexikanischen Arbeiter ermorden, ermittelt der neue Sheriff Ben Sadler (Jeff Chandler). Als sich der Gesetzeshüter nicht stoppen lässt, gerät er selbst ins Visier des Magnaten. - Düsterer Westernthriller mit antirassistischer Botschaft und Hollywood-Legende Orson Welles in einer Paraderolle als fieser Schurke. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Chandler (Ben Sadler) Orson Welles (Virgil Renchler) Colleen Miller (Skippy Renchler) Barbara Lawrence (Helen Sadler) Ben Alexander (Ab Begley) John Larch (Ed Yates) Royal Dano (Aiken Clay) Originaltitel: Man in the Shadow Regie: Jack Arnold Drehbuch: Gene L. Coon Kamera: Arthur E. Arling Musik: Hans J. Salter, Herman Stein Altersempfehlung: ab 16