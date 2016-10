Sky Nostalgie 12:20 bis 12:45 Abenteuerserie Zorro - Der schwarze Rächer Eine Nacht, die man nicht vergißt USA, F 1992 Merken Zwei Ganoven haben den Tresor des Alcalde ausgeraubt. Der Verdacht aber fällt auf den stummen Felipe. Don Diego verwandelt sich in den schwarzen Rächer, um dem unglücklichen Burschen zu helfen. Denn nicht nur der Alcalde ist hinter ihm her, sondern auch die beiden wirklichen Räuber, die den Zeugen Felipe beseitigen wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Duncan Regehr (Zorro, Don Diego de la Vega) Patrice Camhi (Victoria) James Victor (Sargento Mendoza) Patrice Martinez (Victoria Escalante) J.G. Hertzler (Alcalde Ignacio de Soto) Juan Diego Botto (Felipe) Henry Darrow (Don Alejandro de la Vega) Originaltitel: Zorro Regie: Robert L. McCullough Drehbuch: Johnston McCulley, Gary Stephen Reick Kamera: James Devis Musik: Jay Asher