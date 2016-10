Sky Nostalgie 22:10 bis 23:40 Krimi Jerry Cotton: Mordnacht in Manhattan D, F 1965 SW 20 40 60 80 100 Merken Die "100-Dollar-Bande" erpresst von kleinen Geschäftsleuten in Manhattan brutal Schutzgelder. Als ein zahlungsunwilliger Restaurantbesitzer kaltblütig ermordet wird, greift das FBI ein. Augenzeuge der Bluttat wurde zufällig der 12-jährige Billy. G-Man Jerry Cotton (George Nader) soll für seinen Schutz sorgen und gleichzeitig die Drahtzieher der Bande überführen. - Zweiter Film aus der inzwischen kultigen Jerry-Cotton-Reihe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Nader (Jerry Cotton) Heinz Weiss (Phil Dekker) Monika Grimm (Sally) Daniel Dimitri (Alec Korsky) Silvie Solar (Wilma de Loy) Peter Kuiper (Bob) Sigurd Fitzek (Patrick) Originaltitel: Mordnacht in Manhattan Regie: Harald Philipp Drehbuch: K.B. Leder, Alex Berg Kamera: Walter Tuch Musik: Peter Thomas Altersempfehlung: ab 16