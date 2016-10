Sky Nostalgie 19:20 bis 20:15 Serien High Chaparral Manolitos Bekehrung USA 1969 Merken Manolito will frei sein und High Chaparral verlassen. Aber das verhindern sein Freund El Lobo und drei singende Angehörige der Heilsarmee. Sie bewegen Manolito zu einer nicht ganz freiwilligen Reise durch das Apachenland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leif Erickson (Big John Cannon) Cameron Mitchell (Buck Cannon) Mark Slade (Billy Blue Cannon) Henry Darrow (Manolito) Don Collier (Sam) Anthony Caruso (El Lobo) Linda Cristal (Victoria Cannon) Originaltitel: The High Chaparral Regie: Harry Harris Drehbuch: Warren Douglas Kamera: Harkness Smith Musik: Harry Sukman