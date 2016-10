Sky Nostalgie 17:25 bis 18:20 Serien Bonanza Reicher Mann, armer Mann USA 1963 Merken Hoss und Little Joe helfen Tollpatsch Claude, indem sie ihm ein wertloses Stück Land abkaufen. Mit dem Geld ersteht Miller eine Mine, in der er eine Silberader entdeckt. Der neue Reichtum verwandelt den liebenswürdigen Claude in einen skrupellosen Geschäftsmann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) John Fiedler (Claude Miller) Jay Lanin (Slauson) Florence Sundstrom (Daisy Slade) Originaltitel: Bonanza Regie: Christian Nyby Drehbuch: Frank Cleaver, Richard McDonagh, Arnold Belgard, David Dortort, Robert M. Fresco, Richard P. McDonag Kamera: William Whitley Musik: David Rose, Jay Livingston, Ray Evans