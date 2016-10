Sky Nostalgie 11:25 bis 12:20 Serien Bonanza Eine Faust voll Donner USA 1963 Merken Auf dem Weg zu Little Joes Party, wird Ann Wilson ermordet. Zeuge ist ihr Onkel, der aber nach einem Schlaganfall nicht mehr sprechen kann. Doch er gibt Little Joe den entscheidenden Hinweis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Toby Michaels (Ann Wilson) Simon Oakland (Poole) Bill Quinn (Doctor P. Martin) Originaltitel: Bonanza Regie: Lewis Allen Drehbuch: David Dortort, Lewis Reed Kamera: Haskell B. Boggs, Haskell Boggs Musik: David Rose