Sky Nostalgie 19:20 bis 20:15 Serien High Chaparral Der höchste Einsatz USA 1969 Der Händler Charreaux bringt Waren auf Bestellung nach Tucson. Doch jedesmal erhöhen sich die Preise. Angeblich wurde er von Indianern überfallen, die den Großteil der Ladung gestohlen haben. John vermutet, daß Charreaux falsch spielt. Schauspieler: Mark Slade (Big John Cannon) Leif Erickson (Billy Blue Cannon) Henry Darrow (Manolito Montoya) Linda Cristal (Victoria Cannon) Don Collier (Sam Butler) Cameron Mitchell (Buck Cannon) Walter Brooke (Robert Morris) Originaltitel: The High Chaparral Regie: David Dartart, Kent McCray, William F. Claxton, Buck Houghton Drehbuch: Al C. Ward Kamera: Harkness Smith Musik: Harry Sukman Altersempfehlung: ab 12