Sky Nostalgie 13:20 bis 14:15 Serien High Chaparral Kein Platz für Iren USA 1969 Merken Irische Zechenarbeiter führen einen ungleichen Kampf gegen die Grubenbesitzer. Ihre Arbeitsbedingungen sind unmenschlich. Manolito schließt sich den Streikenden an und gerät in einen mörderischen Konflikt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leif Erickson ("Big" John Cannon) Cameron Mitchell (Buck Cannon) Mark Slade (Billy Blue Cannon) Linda Cristal (Victoria Cannon) Henry Darrow (Manolito) Charles Bastin (Novak) Robert Cornthwaite (Belding) Originaltitel: The High Chaparral Regie: Harry Harris Drehbuch: William Leicester Kamera: Harkness Smith Musik: Harry Sukman Altersempfehlung: ab 12