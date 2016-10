Sky Nostalgie 09:55 bis 11:25 Krimi Dr. Crippen lebt D 1958 SW 20 40 60 80 100 Merken Um in den Besitz eines Schlangengift-Serums zu gelangen, ermordete Dr. Crippen einst ein Forscherpaar. Dessen Tochter Fleur (Elisabeth Müller) lebt in Europa. Als Fleur nur knapp einem Anschlag entgeht, reist sie kurz danach zur Testamentseröffnung ihres Vaters nach Amsterdam. Doch auf dem Schiff begegnet sie einem alten Bekannten. - Hochkarätig besetzter Kriminalfilm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elisabeth Müller (Fleur Blanchard) Peter van Eyck (Kriminalkommissar Leon Ferri) Fritz Tillmann (Kriminalinspektor Steen) Carl Lange (Aristide Coq) Günter Pfitzmann (Pierre) Inge Meysel (Delphine) Katharina Mayberg (Maja) Originaltitel: Dr. Crippen lebt Regie: Erich Engels Drehbuch: Erich Engels, Wolf Neumeister Kamera: Albert Benitz Musik: Siegfried Franz Altersempfehlung: ab 16