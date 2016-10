Sky Nostalgie 21:45 bis 23:15 Western Die Rache des Indianers USA 1957 20 40 60 80 100 Merken Der Sklavenhändler Wilson (Barton MacLane) raubt die Frau des Seminolen-Häuptlings Osceola (James Craig). Der beschwert sich beim Indianerbeauftragten Gillis. Daraufhin wird Osceola ins Gefängnis gesteckt. Es kommt zum Krieg zwischen Weißen und Seminolen. - Thematisch ungewöhnlicher Western. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Craig (Osceola) Lita Milan (Chechotah) Barton MacLane (Wilson) Dennis Cross (Coacoochee) Robert Wark (Major Dade) Jim Boles (Arthur Gillis) Doug Wilson (Captain Pace) Originaltitel: Naked in the Sun Regie: R. John Hugh Drehbuch: Frank G. Slaughter Kamera: Charles T. O'Rork Musik: Laurence Rosenthal Altersempfehlung: ab 18