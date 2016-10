Sky Nostalgie 17:25 bis 18:20 Serien Bonanza Nur ein kleiner Mann USA 1963 Merken Der kleinwüchsige Whizzer McGee versucht, seine mangelnde Körpergröße durch Aufschneiderei wettzumachen. Er will dadurch der Sängerin Melissa imponieren. Seine Chance kommt, als er Banditen ihre Beute abjagen kann. Allerdings trachten ihm die Verbrecher nun nach dem Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) George Brenlin (Whizzer McGee) Jeanne Bal (Melissa) Holly Bane (Mike) Originaltitel: Bonanza Regie: Donald McDougall Drehbuch: David Dortort, Robert L. Welch Kamera: William P. Whitley, Haskell Boggs Musik: Jack Lloyd, David Rose