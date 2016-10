Sky Nostalgie 11:25 bis 12:20 Serien Bonanza Tod in der Wüste USA 1963 Merken Little Joe reist mit der Postkutsche nach Virginia City. Mitten in der Wüste verunglückt die Kutsche. Die Reisenden kämpfen ums Überleben. Little Joe verhindert eine Vergewaltigung. Als der Täter am nächsten Tag ermordet aufgefunden wird, gerät der junge Cartwright unter Verdacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Kathleen Crowley (Lori) Mario Alcalde (Roberto DeSoto) Dabbs Greer (Leon Henshaw) Originaltitel: Bonanza Regie: William F. Claxton Drehbuch: Meyer Dolinsky, David Dortort Kamera: Haskell Boggs Musik: David Rose