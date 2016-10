Sky Nostalgie 05:10 bis 06:50 Musikfilm Der Bettelstudent D 1956 20 40 60 80 100 Merken Im besetzten Krakau führt der Gouverneur Oberst Ollendorf (Gustav Knuth) ein selbstherrliches Regiment. Als ihn auf einem Fest die schöne Komtesse Laura (Waltraud Haas) vor aller Augen abweist, will er sich an ihr rächen. Sein Plan: Er möchte sie mit Symon (Gerhard Riedmann) verkuppeln und gaukelt Laura vor, dieser sei ein Fürst. In Wahrheit ist Symon jedoch nur ein armer Student. - Schwungvolle Filmversion der berühmten Operette. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerhard Riedmann (Symon Rymanowicz) Waltraut Haas (Komtesse Laura) Elma Karlowa (Komtesse Bronislawa) Gunther Philipp (Jan Janicki) Gustav Knuth (Oberst Ollendorf) Fita Benkhoff (Gräfin Palmatica) Rudolf Vogel (Enterich) Originaltitel: Der Bettelstudent Regie: Werner Jacobs Drehbuch: Fritz Böttger Kamera: Ernst W. Kalinke, Heinz Schnackertz Musik: Bruno Uher, Carl Millöcker