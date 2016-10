Sky Nostalgie 18:30 bis 20:15 Western Leichen pflastern seinen Weg I, F 1968 20 40 60 80 100 Merken Kopfgeldjäger töten in den Dörfern der tief eingeschneiten Rocky Mountains Gesetzlose, die ihre Verstecke in den Bergen verlassen mußten. Die Schwester eines Ermordeten heuert den Revolverhelden Silence an, um Rache zu nehmen. Als er anfängt für Ordnung zu sorgen, findet er in einem aufrechten Sheriff einen Verbündeten. Loco, der brutalste unter den Kopfgeldjägern, ermordet jedoch den Sheriff und lockt Silence in eine hinterhältige Falle... Frankreich, Italien: 1968. Darsteller: Jean-Louis Trintignant, Klaus Kinski, Frank Wolff, Luigi Pistilli, Vonetta McGee, Mario Brega, Carlo D'Angelo, Marisa Merlini, Maria Mizar, Marisa Sally, Raf Baldassarre, Spartaco Conversi In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Louis Trintignant (Silence) Klaus Kinski (Tigrero / Loco) Frank Wolff (Sheriff Burnett) Luigi Pistilli (Pollicut) Vonetta McGee (Pauline) Mario Brega (Martin) Marisa Merlini (Regina) Originaltitel: Il grande silenzio Regie: Sergio Corbucci Drehbuch: Sergio Corbucci, Bruno Corbucci, Mario Amendola, Vittoriano Petrilli Kamera: Silvano Ippoliti Musik: Ennio Morricone Altersempfehlung: ab 18