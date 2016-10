Sky Nostalgie 11:30 bis 13:55 Kriegsfilm Tora! Tora! Tora! USA, J 1970 Nach dem Buch von Gordon W. Prange und Ladislas Farago Dolby 16:9 20 40 60 80 100 Merken Washington, 1939. Mit einer Dechiffriermaschine entziffern die USA den japanischen Funk-Geheimcode. Oberst Bratton (Martin Balsam) beklagt jedoch, dass die Kommandeure keinen Zugang zu dem Code haben. Obwohl es Anzeichen für einen bevorstehenden japanischen Angriff gibt, werden die Berichte nicht ernst genommen. Am 7. Dezember 1941 geschieht das Unfassbare: Die Japaner greifen den US-Stützpunkt Pearl Harbor an. - Oscargekrönte Rekonstruktion des amerikanischen Kriegstraumas "Pearl Harbor". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Balsam (Admiral Kimmel) Sô Yamamura (Admiral Yamamoto) Joseph Cotten (Henry Stimson) Tatsuya Mihashi (Commander Genda) E.G. Marshall (Lt. Colonal Bratton) Takahiro Tamura (Lt. Commander Fuchida) James Whitmore (Admiral Halsey) Originaltitel: Tora! Tora! Tora! Regie: Richard Fleischer, Toshio Masuda, Kinji Fukasaku Drehbuch: Larry Forrester, Hideo Oguni, Ryuzo Kikushima Kamera: Charles F. Wheeler, Masamichi Sato, Shinsaku Himeda Musik: Jerry Goldsmith