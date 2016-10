Sky Nostalgie 16:45 bis 18:35 Western Der Mann vom großen Fluß USA 1965 16:9 20 40 60 80 100 Merken Virginia 1863, in den USA tobt der Bürgerkrieg, Nordstaaten gegen Südstaaten. Der Farmer Charlie Anderson (James Stewart) versucht seine Familie vor den Kriegswirren zu beschützen so gut es geht. Doch dann gerät sein jüngster Sohn in die Gefangenschaft der Nordstaaten-Armee. Charlie zieht los um ihn zu befreien. Ein verzweifelter Kampf um die Rettung seiner Familie beginnt. - Starker Western-Klassiker mit pazifistischer Antikriegsbotschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Stewart (Charlie Anderson) Doug McClure (Sam Stephens) Glenn Corbett (Jacob Anderson) Patrick Wayne (James Anderson) Rosemary Forsyth (Jannie Anderson) Katharine Ross (Ann Anderson) Charles Robinson (Nathan Anderson) Originaltitel: Shenandoah Regie: Andrew V. McLaglen Drehbuch: James Lee Barrett Kamera: William H. Clothier Musik: Frank Skinner Altersempfehlung: ab 12