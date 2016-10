MGM 01:25 bis 03:00 Actionfilm Børning - The Fast and the Funniest N 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Roy (Anders Baasmo Christiansen) ist ein waschechter Auto-Freak und liebt seinen gelben Mustang über alles. Als seine Tochter (Ida Husøy) über die Ferien zu Besuch kommen soll, findet er sich plötzlich in einem illegalen Rennen quer durch Norwegen wieder. - Rasante Actionkomödie aus Norwegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anders Baasmo Christiansen (Roy) Sven Nordin (Doffen) Otto Jespersen (Nybakken) Jenny Skavlan (Sylvia) Henrik Mestad (Philip Mørk) Ida Husøy (Nina) Trond Halbo (TT) Originaltitel: Børning Regie: Hallvard Bræin Drehbuch: Linn-Jeanethe Kyed, Christopher Grøndahl Kamera: Askild Edvardsen Musik: Magnus Beite Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 336 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 126 Min. Das Black Book

Drama

ARTE 01:15 bis 03:35

Seit 81 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 66 Min.