MGM 13:55 bis 15:20 Komödie So gut wie tot - Dead Like Me: Der Film USA 2009 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die junge George (Ellen Muth) arbeitet seit ihrem Unfalltod für eine Gruppe von Seelensammlern, die überraschend Verstorbene auf ihrem Weg ins Jenseits begleiten. Doch ein neuer Boss bringt die Seelensammler aus dem Gleichgewicht. Und das ausgerechnet als George ihrer Schwester begegnet. - Origineller Spielfilm zur TV-Serie "Dead Like Me", nicht nur für Fans der Serie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Muth (George Lass) Callum Blue (Mason) Sarah Wynter (Daisy Adair) Jasmine Guy (Roxy Harvey) Britt McKillip (Reggie Lass) Christine Willes (Delores Herbig) Cynthia Stevenson (Joy Lass) Originaltitel: Dead Like Me: Life After Death Regie: Stephen Herek Drehbuch: John Masius, Stephen Godchaux Kamera: Bruce Chun Musik: Kevin Kiner, Richard Marvin Altersempfehlung: ab 12