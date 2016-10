MGM 07:40 bis 09:15 Horrorfilm Kein Weg zurück USA 2009 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken John, Julian und Paul begeben sich im Kaibab National Forest auf einen dreiwöchigen Survivaltrip. Als eine Tierfalle für sie selbst zur tödlichen Bedrohung wird, ändert sich die Situation der Männer dramatisch. Sie sind dazu gezwungen in die tiefsten Abgründe ihrer Seele zu blicken und werden mit ihrer Moral und ihrer eigenen Sterblichkeit konfrontiert. Wem können sie noch trauen und wer schafft es lebend zurück in die Zivilisation? - Gelungene Mischung aus Abenteuerfilm und Survival-Thriller. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shane Dean (Julian) Slade Hall (John) Cavin Gray Schneider (Paul) Rosalie Michaels (Johns Frau) Katrina Matusek (Mutter Erde) Richard Anderson (Parteimitglied) Neal Trout (Parteimitglied) Originaltitel: Deadfall Trail Regie: Roze Drehbuch: Roze, Josh Staman, Candace Rose Kamera: Tari Segal Musik: Jason Camiolo Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 413 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 173 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 173 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 173 Min.