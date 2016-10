USA, 1969: Die College-Studenten Scott (Kiefer Sutherland) und Ralph (Robert Downey Jr.) fahren mit ihrem VW-Bus durch Amerika. In San Francisco lernen sie Hippies kennen und kommen mit Drogen in Berührung. Voller Freude erleben sie ihren "letzten Sommer der Unschuld". Dann erfahren die beiden, dass Scotts Bruder in Vietnam als vermisst gilt. - Stimmungsvolles Zeitbild vor dem Hintergrund des Vietnam-Kriegs. In Google-Kalender eintragen