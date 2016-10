MGM 23:00 bis 23:50 Serien Die Glorreichen Sieben Die Wahrheit über Chanu USA 2001 Stereo Merken Der Indianer Chanu hat die Tochter eines ortsansässigen Missionars entführt. Die glorreichen Sieben versuchen, die beiden zu finden, bevor die Bewohner es tun - denn sie sind so aufgebracht, dass sie mit Sicherheit Selbstjustiz verüben würden. Als es ihnen gelingt, Chanu zu stellen, beschützen sie ihn, bis Richter Travis eintrifft, der den Fall anhören soll. Doch als Chanu flieht und das Mädchen tot aufgefunden wird, entdeckt Vin eine Spur, die zu einem anderen als Chanu führt. - Teil 9 der TV-Serie, die auf dem gleichnamigen Westernklassiker von John Sturges basiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Biehn (Chris Larabee) Eric Close (Vin Tanner) Andrew Kavovit (John "J. D." Dunne) Anthony Starke (Ezra Standish) Dale Midkiff (Buck Wilmington) Rick Worthy (Nathan Jackson) Ron Perlman (Josiah Sanchez) Originaltitel: The Magnificent Seven Regie: Steve Beers Drehbuch: Pen Densham, John Watson, Rick Husky Musik: Don Harper Altersempfehlung: ab 12